“Incredibile vedere il sole nero”: l’eclissi totale raccontata da un varesino in Messico

Messico ma senza nuvole, per fortuna: in una larga parte del Nord America, tra gli USA e, appunto, il Messico, è stato il giorno dell’attesa eclissi totale di sole. Un fenomeno raro e affascinante che ha richiamato anche numerosi turisti da tutto il mondo oltre che astronomi e scienziati.

Galleria fotografica L’eclissi solare dell’8 aprile fotografata da un varesino 4 di 13

Tra chi si è mosso per assistere all’eclissi anche il varesino Marco Beri, appassionato di astronomia, che per qualche ora ha lasciato il viaggio organizzato che sta affrontando per recarsi nei pressi di Durango, in Messico, così da poter vivere l’evento in un luogo adatto e isolato. Ci ha inviato le foto che vedete nella galleria allegata al pezzo e ci ha raccontato quei minuti così particolari.

«Una cosa che mi ha colpito è che fino a un secondo prima della totalità dell’eclissi non si riesce comunque a guardare il sole a occhio nudo, poi un istante dopo sì, questo è possibile. La stessa cosa accade quando termina l’eclissi totale: subito dopo è più possibile guardare. Sembra che il cielo si sia rotto da quanto è incredibile vedere un sole nero».

Marco, come detto, ha trovato un posto adatto, lontano dal caos della città ma non del tutto disabitato. «Ho trovato compagnia anche fuori dai centri abitati: da una casupola vicina al mio punto di osservazione è uscito un signore e si è messo a vedere con me l’eclissi e a un certo punto ha chiamato la moglie e una nipote (Alvaro, Yolanda e Luisa). Ci siamo goduti insieme quei momenti e mi hanno anche regalato i panecitos, dolci fatti in casa da loro buonissimi. Un modo per ringraziarmi in cambio degli occhialini da eclisse avevo dato loro». (nella galleria anche le foto della famiglia e dei dolcetti)

Oltre a incontri locali ci sono anche quelli “internazionali”. «Quando siamo atterrati, in aeroporto, c’era anche un gruppo di appassionati provenienti dalla Grecia. Una ventina di persone, una delle quali era alla sua nona eclisse totale di sole: un giramondo di questi eventi così rari e belli da osservare».

Tra le cose che hanno colpito Marco, anche il volo degli uccelli che hanno “sentito” i cambiamenti di luce e temperatura causati dall’eclissi di sole, “decollando in stormo al termine del fenomeno, ma anche la proiezione così particolare delle ombre sul terreno.