Indignazione in Valmarchirolo: un carrello della spesa nello stagno dell’Argentera

Non è possibile non provare indignazione per quanto accede al parco dell’Argentera, in Valmarchirolo, area antica (appunto non distante da una vecchia miiuera di argento) e di grande fascino naturalistico e paesaggistico: all’interno dello stagno che si forma coi torrenti che scendono dai rilievi della valle però, è stato fotografato un carrello della spesa.

Proprio così: qualcuno ha portato nei pressi dell’area verde un carrello della spesa, di quelli a 4 rotelle che si trovano fuori dai supermercati, e l’ha gettato nelle acque del laghetto. Un comportamento privo di alcun senso, vero e proprio atto vandalico in sfregio alla natura che ha profondamente indignato l’autrice dello scatto che è stato inviato a varesenews.