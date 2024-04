La fine del Ramadan a Castellanza si festeggia in oratorio. Domenica 14 aprile, in via Adua 2, l’associazione “Casa Ibe” ha organizzato un pomeriggio di festa con degustazione di Tè arabo, dolci tipici del nord africa e la possibilità di farsi fare un tatuaggio con hennè. Un momento di aggregazione per «festeggiare insieme l’Eid elfitr, ovvero la fine del Ramadan».

«L’invito è aperto a tutti – confermano gli organizzatori -, nell’ottica della condivisione delle tradizioni e della nostra cultura per favorire l’integrazione e la pace tra popoli». Non è la prima volta che Casa Ibe organizza eventi nel salone dell’Oratorio del Sacro Cuore:«Anche lo scorso anno abbiamo affittato il salone per l’Iftar – spiega la presidente Nacima Zaarir -, il fatto che ci ritroviamo per una festa legata alla religione islamica non costituisce un problema; noi teniamo ad invitare il don che solitamente passa con piacere per un saluto».