La grande vetrata di Habitare diventa la nuova opera dell’artista FRA!

Un’enorme vetrina realizzata in due giorni dalla Doodle Art dell’artista FRA!, nome d’arte di Francesco Caporale. L’evento è stato accompagnato da una vera e propria festa allo stabile espositivo dell’Habitare, azienda di Tradate leader nel settore dell’arredamento e guidata dai fratelli Boga. Durante l’evento, che si è svolto sabato 6 aprile, FRA! ha realizzato una performance di live painting, trasformando la vetrina dello showroom di Habitare in un’opera d’arte, che ha esplorarato il mondo creativo di habitare attraverso una Design Experience che ha richiamato anche decine di giornalisti e Influencer da tutta la regione.

Galleria fotografica La Doodle Art di FRA! inaugura il nuovo progetto habitare inBoga 4 di 10

Al centro dell’opera d’arte realizzata da FRA! c’è il concetto di progetto habitare inBoga che prevede, nel corso di tempo, di dare spazio a rinomati artisti internazionali per eventi gratuiti aperti al pubblico. Habitare si trasforma così in un luogo di esplorazione e collaborazione con artisti che rappresentano diverse forme d’arte, un punto di riferimento per iniziative ed eventi aperti al pubblico gratuitamente. L’evento di sabato scorso con FRA! è stato il primo appuntamento di questo tipo.

«Il 6 aprile si è svolto il primo evento del progetto habitare inboga, un evento in cui visitando lo showroom di habitare prima ancora di vedere l’eleganza e la molteplicità delle collezioni di arredo si rimane stupiti della originalità e qualità della sede della azienda, progettata dall’architetto Susanna Rimoldi per i fratelli Boga – spiegano dall’azienda Tradanese -. Una sede dal carattere fortemente distintivo in cui troverete molti elementi inaspettati, fantasiosi, eclettici e originali anche per la quotidianità habitativa. Arredo e design in tutte le sue componenti, dall’oggetto al progetto globale. La vena artistica dei fratelli Boga con il recente lancio della Homini home collection, che si affianca alle opere, pittoriche e sculture, di ‘….. quando il pensiero supera il gesto ….‘ rende ancora più interessanti ed uniche le proposte del vivere la tua casa. Questo movimento artistico ha trovato numerosi riconoscimenti e installazioni a livello internazionale (New York, Berlino, Ginevra x citarne solo alcuni)».

«È stato così naturale inaugurare le nuove collezioni di arredo unendo la creatività dei fratelli Boga con Fra!, influente esponente della Doodle art – spiegano i fratelli Boga -. Le persone intervenute, oltre ogni più rosea aspettativa, hanno potuto ammirare un’imponente opera di oltre 100 metri quadrati e vivere all’interno dell’azienda una Design Experience molto variegata, un fuori-fuori salone alle porte di Milano in cui dondolarsi su una altalena, scattarsi un selfie, vedere la ricercatezza della linea SunRise, provare la consulenza personalizzata sulla cura della pelle offerta da Dorabruschi, rendendo così indimenticabile un pomeriggio all’insegna della creatività, dell’amore per il design e l’arte .Un aperitivo originale ed anticipatore rispetto alle date del consolidato Salone del mobile, che si ripeterà periodicamente con la presentazione delle nuove collezioni di arredo e con nuoveed innovative proposte artistiche».