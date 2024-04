Marcolli e Bianchi “firmano” la 5a edizione dell’Arsalonga

Simone Marcolli dell’Atletica Varese e Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group sono i vincitori della 5a edizione dell’Arsalonga, la gara podistica organizzata ad Arsago Seprio e valida anche per il “Piede d’Oro” 2024. (foto da Podisti.net)

Marcolli tra gli uomini e Bianchi tra le donne hanno regolato un folto gruppo di concorrenti: oltre 500 sono scattati allo start di domenica 7 aprile, con circa 170 iscritti alle classifiche del Piede d’Oro. Dopo il minigiro dedicato ai bambini (600 metri) ha preso il via la corsa suddivisa tra percorso lungo da 9,6 chilometri e corto da 4,8.

In campo maschile Marcolli ha portato a termine l’Arsalonga in 39.05 e ha precedeuto di quasi 2′ il secondo classificato Lorenzo Ferraro (Arsaghese), bravo a regolare in volata gli altri inseguitori giunti uno dopo l’altro: terzo Paolo Ballabio (Casorate – 41.53), quarto Simone Carlo Prina (Arsaghese – 41.57), quinto Fernando Coltro (Valbossa – 42.00).

Tra le donne netta affermazione di Ilaria Bianchi che bissa così il successo ottenuto a Varese nella prima tappa stagionale del PdO: per lei il tempo di 45.58. Alle sue spalle l’agguerrito terzetto dei Runners Valbossa: seconda Marta Dani (48.12), terza Martina Menegotto (48.41), quarta Sofia Barbetta (48.42). Più staccata al quinto posto Sabrina Gussoni (Runner Varese) in 49.33.

Risultati che hanno incorniciato la bella giornata di sport e di sole nella quale si è distinta l’organizzazione frizzante del Gruppo Podistico Arsaghese capitanato da Alberto Rossi. Ora il testimone passa a Brebbia dove è prevista, in località Ronchée, la 22a Stramulino.