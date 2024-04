Massimiliano Balestrero candidato sindaco a Ispra con la civica “Ispira”

La lista civica ISPiRA ha annunciato la candidatura a sindaco di Massimiliano Balestrero per le prossime elezioni amministrative del comune di Ispra. «Questo annuncio – si legge nella presentazione – segna un importante passo verso la realizzazione di una nuova visione per il comune lacustre, con un programma incentrato sulla sostenibilità, la cura del territorio, lo sviluppo economico e turistico e il coinvolgimento attivo dei cittadini, senza dimenticare le vulnerabilità sociali».

«ISPiRA si presenta come un progetto civico nato dal bisogno di intraprendere una strada completamente nuova per Ispra. Il gruppo, formato da cittadini, professionisti, esperti di sostenibilità, ricercatori, imprenditori locali e dirigenti nella pubblica amministrazione, rappresenta una coalizione di energie fresche e idee innovative. Il programma di ISPiRA si basa su diverse direttrici d’azione, ognuna delle quali mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità isprese:

– L’economia locale, per maggior supporto alle attività di artigianato, commercio, e agricoltura, ma soprattutto una migliore gestione del turismo e delle opportunità che ne derivano

– La sfera socioculturale ed educativa, fondamentale per la crescita e l’identità della comunità

– Il sociale e la salute, per la tutela dei più fragili

– La mobilità e la cura del territorio, con un’assoluta necessità di rendere più sicuro, bello e pulito il territorio promuovendo soluzioni sostenibili

– L’economia circolare e il risparmio energetico, per una gestione più efficiente delle risorse».

Massimiliano Balestrero, candidato Sindaco per ISPiRA, commenta: «ISPiRA è una lista libera da vincoli di partito e guidata dalla determinazione di portare avanti un progetto innovativo per Ispra. Con una squadra coesa, entusiasta e competente, ci proponiamo di cambiare veramente l’approccio alla politica locale, ponendo il dialogo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e delle realtà associative e imprenditoriali al centro della nostra azione».

Per incontrare i candidati di ISPiRA e Massimiliano Balestrero, gli Ispresi sono invitati il giorno 4 maggio in piazza San Martino ad Ispra dalle 10 alle 12:30, dove sarà avviata la raccolta di firme necessarie alla presentazione della lista.

www.facebook.com/ispra.ispira