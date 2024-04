Nessun rischio inquinamento per l’incendio al cementificio di Comabbio

L’incendio che si è sviluppato nella fossa di scarico del materiale tessile del cementificio Holcim a Comabbio durante la notte di mercoledì 17 aprile non ha provocato nessun inquinamento dell’aria.

A segnalarlo è l’Arpa (Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente), che è intervenuta quando le operazioni di spegnimento erano ancora in corso. I tecnici dell’agenzia hanno effettuato tutte le verifiche necessarie e alla fine hanno confermato che non sussiste nessun rischio di contaminazione dell’aria da parte di sostanze pericolose.