Non si ferma a Monvalle dopo l’incidente stradale: “Aiutatemi a trovare il furgone bianco”

Il danno causato dall’incidente stradale, per fortuna senza feriti. E la necessità di risalire a chi era al volante. È una richiesta di aiuto che giunge da un lettore che ha contattato la redazione di Varesenews per domandare se qualcuno ha assistito all’incidente stradale che ha coinvolto la sua auto.

«Ieri», scrive il lettore «18/04/2024 alle 14.30 circa sul rettilineo a Monvalle SP69 direzione Ispra, 50 metri prima del benzinaio Q8, un furgone bianco in uscita per un sorpasso o distrazione da cellulare ha invaso parzialmente la mia corsia e mi ha urtato, stavo guidando una Fiat Freemont bianca, distruggendomi lo specchietto elettronico e rovinandomi anche il vetro e la portiera».

Continua il lettore: «Io mi sono subito accostato, lui non si è proprio fermato, nessuno le macchine dietro di lui. Chiedo se le macchine che c’erano in quel momento e hanno visto mi possono aiutare. Non si può guidare così, facendo danni a terzi e nemmeno fermarsi.

La mail cui inviare eventuali segnalazioni è: davy.dax@live.it

(immagine di repertorio)