«Pago due caffè: uno per me, uno per chi ne avrà bisogno»: a Castiglione arriva il “caffè sospeso”

L’usanza è nata a Napoli, ma poi ha iniziato a diffondersi in tutta Italia, arrivando in tante città e paesi. Si tratta del “caffè sospeso” cioè la scelta di lasciare già pagato un caffè – o un cappuccino, o altro – in bar o locali, a persone che non possono permetterselo o che sono semplicemente in un momento di difficoltà.

Dal 9 aprile questa bella tradizione partenopea, che profuma di solidarietà e amicizia, sarà attiva anche a Castiglione Olona: grazie a un connubio fra gli esercenti e l’Amministrazione comunale, infatti, i tanti bar e locali che hanno aderito all’iniziativa esporranno il marchio del progetto.

Sia nei bar nel borgo, che sulla varesina

I castiglionesi, ma anche pellegrini, visitatori, lavoratori che passeranno dal paesino della Valle Olona, sapranno dunque di poter donare il prezzo di un caffè ad uno sconosciuto, che arriverà nel bar dopo di loro.

A partecipare all’iniziativa ci sono sia locali del borgo storico – raggiunto da turisti di ogni dove – che bar sulla varesina, percorsa ogni giorno da frontalieri o persone di passaggio.

Tanta, tantissima gente avrà dunque la possibilità di mettere in moto una catena di solidarietà, favorendo anche l’emulazione di chi sarà in fila dopo di loro per pagare il caffè: chiunque potrà scegliere di lasciare qualche euro in più per chi, proprio quell’euro, fa fatica a tirarlo fuori.

Proprio come avviene a Napoli, chi “non può” si sentirà libero di entrare in un bar e domandare “C’è qualche caffè sospeso per me?“.

Un euro da lasciare col sorriso sulle labbra

Motore del progetto, però, non è la carità, ma la riscoperta di un senso di comunità, come racconta il sindaco Giancarlo Frigeri: «Vorremmo che questa iniziativa, che parte oggi a Castiglione, fosse vista non come il mettere l’euro in un obolo per fare della carità, ma come un gesto aggregativo per la nostra comunità, da fare col sorriso sulle labbra. Il prossimo step sarà presentare la nostra idea al Distretto del Commercio dell’Alto Olona, che include noi e i comuni di Gornate Olona, Lozza, Venegono Inferiore e Superiore e Vedano Olona, auspicando possa essere diffusa altrove».

I commercianti solidali da sempre

Alla consegna dei marchi che sponsorizzano l’iniziativa e della scatolina per lasciare le donazioni, i gestori di bar e locali hanno risposto con entusiasmo: «L’iniziativa ha visto l’amministrazione comunale alla regia, ma i nostri commercianti si sono subito mostrati interessati – evidenzia l’assessore alle Politiche sociali Caterina Valle Zaninoni, che ha seguito tutto il progetto – Il caffè sospeso arriva ufficialmente oggi a Castiglione, ma – in realtà – in tante e tante occasioni chi lavora nei nostri bar e nei nostri locali ha offerto caffè e anche qualcosa da mangiare a chi non poteva permetterselo. Questa iniziativa, in pratica, permette a tutto il resto della comunità di unirsi a loro, donando – in modo anonimo e disinteressato – una tazzina di caffè a chi non se la passa bene».

«Come tutti sanno, D’Annunzio definì il nostro paese “un’isola di Toscana in Lombardia” – ricorda Frigeri – grazie al caffè sospeso diventeremo anche “un angolo di Napoli”».

Da oggi, dunque, a Castiglione Olona, ‘Na tazzulella ‘e café potrà fare far sentire meno solo chi è in difficoltà.

Questi i nomi dei locali che hanno aderito al progetto del Caffè sospeso:

Garden cafe’

Caffè Battisti

Pastori 5/12

Bar Calimero

Tappo 12

Caffè Solaire

Caffè del Borgo

Mimir

Moijto

Latteria antichi ricordi

Ghana caffè

Caffè Lucioni

Mercado caffè

Chiosco del castello di Monteruzzo

Posteria piccolo Stelvio

Sports Cafe’-varesina sports

Panificio Pagnoncelli

Verranno coinvolte anche le seguenti attività legate alla ristorazione: