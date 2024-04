Pedone di 77 anni investito a Saronno, è grave

Grave incidente a Saronno nella mattina di sabato 6 aprile: un uomo di 77 anni è stato investito da una automobile in Via Miola. Le sue condizioni sono gravi: è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi degli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.