Due pedoni travolti a Gallarate, l’investitore fugge

Grave incidente in zona piazza Risorgimento a Gallarate: due pedoni sono stati investiti al passaggio pedonale di via 20 settembre. L’investitore si è dato alla fuga: la Polizia Locale è sulle sue tracce e avrebbe già buoni elementi per individuarlo.

È accaduto poco dopo le 19 di oggi, venerdì 19 aprile. Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre alle forze dell’ordine.

I mezzi sono attivati in codice rosso: sono stati soccorsi un uomo di 45 anni e una bambina. Secondo le prime informazioni non sono in pericolo di vita, entrambi erano coscienti.

La Polizia Locale è incaricata dei rilievi e anche dell’indagine per risalire all’investitore: ci sono elementi buoni per risalire al veicolo.

Intorno alle 19:30 si sono visti movimenti di auto della Locale con lampeggiante nella zona nord della città.

Fino alle 20 la corsia da via Borghi a Piazza Risorgimento e la sola immissione da Piazza Risorgimento in direzione stazione sono state chiuse al traffico per permettere i soccorsi. Dalle 20 è stata riaperta la corsia in direzione stazione.

articolo aggiornato alle ore 20:00 di venerdì 19 aprile