Sassi contro le auto a Cavaria, denunciato minorenne

Lanciano sassi contro le auto a Cavaria con Premezzo, ma la Polizia Locale – anche grazie alle telecamere di videosorveglianza – riesce poi a identificarli e denunciarli: sono tutti minorenni.

L’episodio risale alla sera dell’ 8 aprile, verso le 18: alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di ragazzi che a Cavaria, in prossimità della stazione ferroviaria, lanciavano dei sassi verso le auto parcheggiate lungo la Strada Satale 341 “via Ronchetti”, in prossimità della Farmacia Nobili.

A seguito della segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, insieme al sindaco Franco Zeni; giunti sul posto, potevano solo constatare la presenza dei sassi sulla sede stradale, ma i ragazzi si erano dati alla fuga.

Grazie al nuovo impianto di videosorveglianza di ultima generazione, installato da pochi giorni dall’amministrazione come parte degli investimenti sul comparto sicurezza, è stato possibile acquisire le immagini dell’atto di vandalismo. Nella serata del 9 aprile, grazie ad un attento servizio di vigilanza stradale dell’unità mobile di Polizia Locale, coordinamento in presenza dal Vice Sindaco Bonutto, i sospettati sono stati riconosciuti mentre passeggiavano in prossimità del supermercato Famila.

Identificati, non sono residenti nel Comune di Cavaria con Premezzo e risultano essere tutti minorenni. Il giovane identificato come autore materiale del lancio verrà denunciato.