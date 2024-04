Sinner, maratona vincente con Rune: è in semifinale a Montecarlo

Ci sono volute 2 ore e 40′ di gioco, ma alla fine Jannik Sinner è risucito a salire un altro gradino al Masters 1000 di Montecarlo. Il campione azzurro ha piegato in tre set il talentuso (e giovanissimo) danese Holger Rune con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3, e si è così qualificato alle semifinali del torneo.

Partita molto dura, quella disputata nel primo pomeriggio di venerdì 12 aprile: in particolare nel secondo set Rune ha annullato ben sei palle break a Sinner e, nel corso del tie-break, addirittura due match point riuscendo quindi a conquistare il parziale per 8-6 nel prolungamento. Poi, finalmente, Sinner (che non ha mai perso il servizio) ha messo a segno un break all’ottavo gioco del terzo set riuscendo a chiudere i conti con il proprio turno di battuta.

In semifinale il 22enne altoatesino dovrà affrontare il greco Stefanos Tsitsipas, 25 anni, attuale numero 12 al mondo ma in passato salito anche al terzo posto del ranking ATP. Tsitsipas è uno dei migliori interpreti della terra rossa tanto da aver vinto due volte (2021 e 2022) il torneo di Montecarlo e da aver disputato una finale al Roland Garros, persa con Djokovic (2021).

Un banco di prova molto importante, quindi, per Sinner che notoriamente preferisce le superfici veloci rispetto alla terra rossa: quello di Monaco tra l’altro è il primo torneo su questo fondo al quale Jannik partecipa da dieci mesi a questa parte. Ma fino a ora i riscontri sono stati eccellenti.