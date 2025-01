Marco Oldani secondo di classe al Rally di Monte Carlo

Per la quarta volta negli ultimi anni, il pilota varesino Marco Oldani – sempre affiancato dal navigatore Pietro D’Agostino – è salito su un podio di classe di un rally inserito nel calendario del Mondiale.

Oldani, al volante di una Peugeot 208, ha portato a termine il celebre Rallye Monte Carlo, prima prova del WRC 2025 ottenendo il secondo posto nella classe RC4, quella che vede impegnate le vetture di tipo Rally4. A livello assoluto l’equipaggio varesino (gommato Pirelli e assistito dal team DreamOne Racing) si è piazzato in 37a posizione, precedendo diverse auto di categoria superiore.

La RC4 è stata vinta dal giovanissimo francese Eliott Delecour su Opel Corsa (navigatore Romain Roche), un cognome che dice parecchio agli appassionati. Il 17enne è infatti figlio di uno dei grandi protagonisti del Mondiale tra gli anni Novanta e Duemila, François Delecour.

Netto il divario all’arrivo (7’35” tra i due) ma Oldani si è tolto la soddisfazione di battere il talento transalpino in alcune prove e di essere stato l’unico tra i concorrenti di RC4 a tenere viva la classifica. Basti pensare che il terzo sul podio, l’esperto Emanuele Fiore, ha pagato oltre 14′ di ritardo dal portacolori “targato Varese”.

Come accennato, il podio di classe in una gara mondiale non è una novità per Oldani che tra l’altro in questa occasione ha portato sulla livrea della Peugeot le insegne della Società Ciclistica Alfredo Binda e della Tre Valli Varesine (di cui lo zio, Renzo, è il patron). Nel 2023 Marco e Pietro hanno vinto la RC4 al Rally di Croazia, nel 2019 furono secondi all’ADAC Rally di Germania mentre l’anno scorso a Monte Carlo furono terzi.

A livello assoluto il mitico “Monte” ha visto l’ennesimo trionfo di Sebastien Ogier: il leggendario pilota francese ha conquistato per la decima volta la gara monegasca, questa volta a bordo di una Toyota Yaris GR Rally1 navigata da Vincent Landais. Alle sue spalle l’altra Toyota di Evans e Martin, terza la Hyundai i20 di Formaux e Coria. Primi italiani Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia Rally2, 14mi assoluti e 5i di WRC2.