Federico Giardiello vola a Montecarlo: record italiano cadetti sui 1.000 metri

Settimane speciali, queste, per l’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella. Dopo i risultati colti a Molfetta nei campionati italiani di categoria Allievi, ecco arrivare una nuova impresa nientemeno che da Montecarlo.

Nel corso delle prove giovanili disputate a contorno dell’Herculis, il meeting monegasco inserito nella Diamond League (il massimo circuiti annuale internazionale di atletica leggera), Federico Giardiello ha ottenuto la miglior prestazione italiana cadetti sulla distanza dei 1.000 metri. Il talento dell’Atletica Gavirate ha corso il chilometro in 2’28″64 ritoccando il primato precedente fatto segnare nel 2023 da Gabriele Ferrara, sempre a Montecarlo (2’29″31).

Per Giardiello si tratta di una conferma ad alti livello: il classe 2009 è campione nazionale in carica nel cross per la categoria cadetti e già a fine maggio aveva fatto tremare il record di Ferrara sui 1.000 metri, correndo in 2’29″54 nella finale dei Campionati Studenteschi. Un mese e mezzo dopo il figlio d’arte (papà Angelo fu campione europeo U20 nei 3000 siepi nel 1989) ha limato quel tempo di nove decimi ritoccando il primato tricolore.

A Montecarlo Giardiello ha vinto la propria batteria e ha ottenuto il miglior tempo tra tutti i partecipanti (oltre ad atleti italiani c’erano gli specialisti francesi) della categoria Cadetti.