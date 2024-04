Tony Hadley a Milano incontra i fan all’Apollo

Gli amanti della musica e i fan di Tony Hadley avranno l’opportunità di incontrare il famoso cantante inglese a Milano. Hadley sarà presente presso l’Apollo, giovedì alle 19:00, per il firmacopie del suo nuovo album “The Mood I’m In”.

L’uscita ufficiale dell’album è fissata per il 12 aprile, ma i fan avranno la possibilità di acquistare in anteprima una copia del disco durante l’evento di Milano. Accesso al firmacopie consentito solo se in possesso del vinile, acquistabile durante l’evento, in anteprima di una settimana rispetto alla data di uscita italiana.