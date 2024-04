Valanga a Zermatt, si cercano persone sepolte dalla neve

Una valanga è precipitata nel primo pomeriggio di Pasquetta nella zona di Zermatt, in Svizzera (foto di repertorio), travolgendo alcune persone.

La notizia, diffusa poco dopo le 16, segnala la presenza di diverse persone in quel momento in località Riffelberg, e alcune di loro sarebbero state travolte dalla colata di neve.

Uomini e mezzi della Polizia cantonale e del soccorso alpino sono al lavoro per la ricerca dei dispersi.

In queste ore, a causa della presenza di molta neve fresca e di venti molto forti l’allerta per il rischio di valanghe è stata innalzata, portandola ad un livello di 4 su 5 in una fascia che comprende l’Alto Vallese, il Sopraceneri e il sud dei Grigioni.

(notizia aggiornata alle 16,36 – seguono aggiornamenti)