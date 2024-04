Voragine a Luino: abitazione inagibile, intervengono i tecnici

Quattro metri per quattro, con una profondità di circa sette metri: questa è la dimensione della profonda voragine che si è “aperta” ieri, lunedì 1 aprile, in un giardino di proprietà privata in via Turati a Luino, dove circa 10 giorni fa era già intervenuto il Comune per consolidare. Un profondo cedimento, causato dal forte maltempo di ieri, che si è verificato vicino alla centrale idroelettrica dell’Enel.

Attualmente, la casa che si trova in questa proprietà è inagibile e la situazione è delicata, poiché il crollo ha coinvolto anche i cavi elettrici, ora in “tensione”. Sul posto si trovano i tecnici comunali e quelli dell’Enel, impegnati nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza dell’area abitativa e per mitigare il possibile pericolo rappresentato dai cavi elettrici.

In tarda mattinata, il primo cittadino farà ritorno sul posto insieme al geologo per ulteriori valutazioni.