A Luino si apre una voragine vicino alla stazione della centrale Enel

Il maltempo che da ieri imperversa sul Varesotto e oggi si è accanito in particolare nel Luinese, ha causato una voragine a Luino.

Si tratta di un profondo cedimento del terreno che si è riaperto in un giardino di proprietà privata in via Turati, dove circa 10 giorni fa era già intervenuto il Comune per consolidare.

Dopo le forti piogge delle ultime ore il terreno ha ceduto ancora. Un episodio che desta preoccupazione, dal momento che proprio sotto, sulla verticale della voragine, c’è la stazione della centrale Enel.