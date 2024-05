Ammappala! Tornano le escursioni con tracciaminima lungo il “Grand Tour del Lago Maggiore”

Tornano le escursioni proposte da tracciaminima APS lungo il Grand Tour del Lago Maggiore: tour nato nel 2020 a seguito del viaggio, intrapreso da quattro ragazzi cresciuti nelle terre dei sette laghi, intorno al Lago Maggiore. Questo con un sogno: quello di uscire dalla porta di casa e riappropriarsi degli spazi aperti, usare i sentieri come fili per ricostruire un tessuto territoriale, per unire le sponde. Nasce così tracciaminima: con un’estate di esplorazione.

Dal 2020 tante cose sono cambiate e tracciaminima è cresciuta accogliendo nuovi membri e tante competenze in più che spaziano dalla progettazione europea alla facilitazione e community management, dal travel design all’editoria passando per l’accompagnamento in natura.

Tra il 2022 e il 2023 tracciaminima per prima lancia una rassegna di “mappatura partecipata” lungo l’anello intorno al lago. A guidarci la consapevolezza che un cammino è molto di più di un semplice tracciato: il cammino è il racconto di un territorio, delle sue storie e degli sguardi delle persone che giorno per giorno se ne prendono cura (per saperne di più, clicca qui).

Oggi, l’obiettivo è fare in modo che il cammino diventi un progetto sostenibile nel lungo periodo e possa servire da volano per coinvolgere attivamente le comunità locali nella pianificazione e nella gestione dei loro territori. Un’idea che superi la divisione tradizionale tra le due sponde del lago e promuova un turismo responsabile, di supporto alle piccole realtà lungo il percorso. E così, per il 2024 Tracciaminima ha lanciato un nuovo calendario che vede al centro un grande interrogativo: Quanto il territorio del lago Maggiore è accessibile?

In che modo si progetta un cammino inclusivo, capace di considerare le esigenze di tutti? Da queste premesse prende il via il progetto Ammappala! – finanziato dall’Unione europea nel programma Corpo Europeo di Solidarietà, che supporta progetti volti al miglioramento delle comunità locali tramite iniziative inclusive e sostenibili realizzate da giovani under 30 –,

in collaborazione con Utopia APS, realtà di promozione culturale giovanile di Luino.

Al suo interno si trovano tre ingredienti fondamentali:

– Procedere a passo lento, godendosi i luoghi attraversati e la buona compagnia;

– dare spazio alla curiosità e alla cultura: attraverso le attività di approfondimento proposte nel corso di ogni giornata, sempre pensate a stretto contatto con il territorio;

– imparare: ogni uscita darà spazio alle varie sfaccettature dell’accessibilità, dal coinvolgimento di interpreti Lis, all’utilizzo di Joelette. Si tratta di un percorso di formazione, condiviso con chi partecipa alle escursioni, quale splendida occasione per tutti scoprire qualcosa di più.

IL CALENDARIO

18 maggio – Ammappala #2 (Laveno-eremo di Santa Caterina-Arolo). Uscita con visita all’eremo e approfondimento sul lago e il suo clima a cura del Centro Geofisico Prealpino. Uscita con esercizio di mappatura sull’accessibilità della tappa.

9 giugno – Ammappala #3 (Verbania-Ghiffa e ritorno) Passeggiata ad anello lungo la Via delle Genti, con Joelette.

20 luglio – Tavola rotonda sull’accessibilità: dalle 10 alle 13, presso palazzo Verbania (Luino), una mattina di confronto e testimonianze per parlare di turismo lento e accessibilità, e scoprire le buone pratiche per progettare un turismo fruibile a tutte le esigenze. Interverranno alcuni operatori del settore provenienti dalla zona del Verbano e da tutta Italia, tra questi: Appennini for All, Free Wheels Onlus e NoisyVision.

21 luglio – Ammappala #4 (Agra-Maccagno e ritorno). Trekking con Joelette, lungo il Giro del Sole, in collaborazione con Appennini for All.

15 settembre – Ammappala #5 (Sesto Calende), camminata con visita alla fondazione Sangregorio e laboratorio di arteterapia.

20 ottobre – Ammappala #6 (Arona) Camminata serale con osservazione astronomica (uscita con interprete Lis).

Per partecipare e avere maggiori informazioni: scrivi a info@tracciaminima.it / visita il sito tracciaminima.it o i social dell’associazione (Fb) (Ig)