Wilma Minotti Cerini e l’editore Sandro Gros-Pietro in biblioteca a Castellanza

La Biblioteca Civica di Castellanza ha l’onore e il piacere di ospitare sabato 13 aprile 2024, alle ore 11, Wilma Minotti Cerini che presenterà il suo ultimo lavoro “Viaggio intorno a me stessa” (Genesi, 2023). La scrittrice e poetessa converserà con l’editore e scrittore Sandro Gros-Pietro, autore del libro “L’abbaglio del comandante” (Genesi, 2024).

“Siamo lieti di presentare in Biblioteca civica i nuovi lavori di Wilma Minotti Cerini e Sandro Gros-Pietro. Essi contengono gli esiti di una continua ricerca espressiva, animata dal desiderio di raccontare un’umanità piena di passioni e tensioni”, dichiara l’Assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi.

“Viaggio intorno a me stessa”

[..] Wilma Minotti Cerini possiede le moltitudini. Il Viaggio intorno a me stessa lo dimostra con chiarezza: vi sono tutte le combinazioni di colori, di suoni, di emozioni, di eventi che rappresentano per simboli e per metafore il nostro tempo contemporaneo. Nata poco dopo l’inizio della Seconda Guerra mondiale, la scrittrice racconta delle sue origini familiari, il tempo dei suoi genitori dei suoi nonni; la sua esperienza umana viene da lei stessa interpretata come destino collettivo estensibile a tutti i suoi contemporanei, motivo per cui il viaggio intorno a sé stessa diventa il viaggio dentro la realtà sociale

dell’Italia. Le sue opere descrivono l’inatteso riscatto italiano dalle ceneri della guerra e l’ascesa

vertiginosa del paese […] (Sandro Gros-Pietro) Wilma Minotti Cerini è nata a Milano nel 1940, vive a Pallanza. Ha

all’attivo diverse pubblicazioni: La luce del domani, Alla ricerca di Shanti, Milano 1993; La strada del ritorno, Milano 1996. In campo saggistico: Caro Gozzano, 1997; il racconto filosofico I figli dell’illusione (1° edizione

1998, 2° edizione 2018 Blu di Prussia). Il romanzo Ci vediamo al Jamaica, Roma 2010; l’antologia Vita e Poesia di Peter Russell, Piombino; Epistolario e memorie con Irwin Peter Russell, 2021; Le Verità nascoste,

2021; Il re mangia solo, Torino 2022. E’ senatrice dei Miceni.