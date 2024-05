A Gallarate auto parcheggiate sugli stalli per la ricarica elettrica, “non possono essere multate”

Gentile redazione di Varese News

Segnaliamo quanto accaduto in data odierna a Gallarate:

Siamo possesso di un auto elettrica e ci siamo recati alle colonnine di ricarica presenti di fronte alla stazione di Gallarate. Le colonnine da app risultavano libere ma una volta arrivati le abbiamo trovate entrambe occupate da auto non elettriche.

Questo dunque ci ha impedito di poter ricaricare la nostra auto.

Abbiamo chiamato la polizia locale per far rimuovere le auto ed ecco l’amara sorpresa: ci è stato risposto che le auto non possono essere rimosse né sanzionate perché la segnaletica posizionata davanti agli stalli delle colonnine di ricarica non è a norma e quindi in attesa della segnaletica corretta la Polizia Locale non può intervenire.