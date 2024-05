A Gallarate per l’estate arrivano spettacoli per bambini e molto altro

Una “Gallarate magica” quest’estate, con le iniziative annunciate mercoledì sera nel corso dell’incontro con l’assessore al commercio Rocco Longobardi e il presidente del Naga Luca Cucchiara.

Un calendario di eventi ancora in definizione, che avranno anche il sostegno degli imprenditori locali che hanno deciso di aderire al programma di sponsorship.

«Siamo soddisfatti della risposta che è arrivata, con 30mila euro raccolti grazie a undici aziende che hanno aderito» dice Longobardi. «Così potremo rendere più attrattiva la città».

Il centro di “Gallarate magica” è la proposta per i bambini e i ragazzi, con gli spettacoli gratuiti del venerdì: i burattini al 19 giugno, i “Pirati dei sette mari” al 21 giugno, la “Scuola di magia senza tempo” al 28, poi ancora “Alice nel paese delle meraviglie” al 5 luglio e infine al 12 “Artù, Merlino e cavalieri della tavola rotonda”.

Appuntamenti che saranno accessibili con un apposito biglietto, che sarà distribuito dai commercianti (di tutta la città, non solo del centro) a fronte di uno scontrino di qualunque spesa. Biglietto che darà poi diritto anche ad un giro sulla giostra in piazza Libertà, accanto allo spazio che – appunto al venerdì – sarà dedicato agli spettacoli per bambini.

Le altre proposte per gli adulti

Ma ovviamente l’estate gallaratese non è solo per bambini.

Ci saranno poi diverse iniziative per gli adulti, con il “Motor day” il 15 giugno in piazza Libertà, la “Notte in bianco” il 21, la serata Gin&JAzz al 28.

E poi ancora a luglio ci saranno la “Notte magica in via Manzoni”, al 4, la “Musica al centro” che sarà proposta il 15 e il 19 luglio, la “Notte magica in via Mazzini all’11.

A settembre, di ritorno dalle vacanze, saranno previsti gli eventi con il mercato artigianale (13 settembre) e la tre giorni in via Riva, una proposta fuori dal centro confermata anche quest’anno.