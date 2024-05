A Solaro è sfida a due: Alfredo Puzzello sfida il sindaco uscente Nilde Moretti

È sfida a due a Solaro, comune di poco meno di 14 mila abitanti in provincia di Milano e alle porte di Saronno, in vista delle prossime elezioni comunali del 9 giugno.

Nella serata di mercoledì 7 maggio si sono presentati i candidati che sostengono la ricandidatura di Nilde Moretti, sindaco uscente. Con lei i consiglieri regionali Gigi Ponti, Simone Negri e Michela Palestra insieme al sindaco di Trezzano su Naviglio Fabio Bottero e il segretario metropolitano del PD Alessandro Capelli.

«I candidati, espressione della società civile e del tessuto sociale di Solaro, hanno espresso le motivazioni del loro impegno politico, esprimendo una spiccata attenzione e sensibilità alle tematiche sociali che toccano i cittadini solaresi», spiegano dalla lista Insieme per Solaro (grazie per le foto e le informazioni a Francesco Miseo).

Rivale di Nilde Moretti Alfredo Puzzello, sostenuto dalle forze di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia). La sua presentazione è datata 20 aprile, quando circa 200 persone hanno partecipato alla serata per conoscere i candidati della nostra lista.

«E’ stato emozionante vedere la magia negli occhi delle persone davanti a me, e di tutti i candidati al consiglio comunale soprattutto in quelli alla prima esperienza. Vedo finalmente la voglia di cambiare, di migliorare, di metterci la faccia per il bene di Solaro», commenta sui social il candidato sindaco della lista Centrodestra Uniti per Solaro.