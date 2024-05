A Ville Ponti di Varese torna l’Education Day con centinaia di giovanissimi studenti

Confindustria Varese organizza la seconda edizione dell’Education Day dedicato a centinaia di giovanissimi studenti. Un grande evento che premierà il merito e l’impegno di oltre 300 alunni e alunne delle scuole del territorio, di ogni ordine e grado. Dalle elementari, passando per le medie, fino ad arrivare alle superiori.

L’appuntamento, è per martedì 14 maggio 2024, alle ore 9.30, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Presenterà l’incontro Germano Lanzoni.

Obiettivo della giornata è quello di celebrare la fine dell’anno scolastico e premiare i ragazzi e le ragazze che si sono distinti nei vari concorsi e nelle varie iniziative lanciati nel corso di questi mesi da Confindustria Varese attraverso varie progettualità portate avanti insieme agli istituti scolastici del Varesotto. Un evento che vuole, allo stesso tempo, mettere in evidenza il grande impegno dell’Associazione e delle imprese del territorio per la formazione, per la cura dei rapporti con le scuole e per la crescita delle nuove generazioni.

Un coinvolgimento totale, che si spalma su una serie di progetti:

Eureka: verranno premiati gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari che hanno vinto la gara di costruzione di modellini tecnologici, organizzata dai Gruppi merceologici delle imprese Meccaniche e Siderurgiche di Confindustria Varese per sensibilizzare i bambini al saper fare; Pmi Day: verranno premiati i ragazzi di terza media che si sono distinti nel realizzare una vera e propria rivista sul tema della libertà, a seguito delle visite virtuali che si sono tenute lo scorso novembre e che hanno coinvolto più di 4.000 studenti. Un’iniziativa organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese;

Generazione d’Industria: verranno consegnate una sessantina di borse di studio ai migliori studenti dei 9 Istituti Tecnici Industriali e Professionali e degli 11 Istituti Tecnici Economici del territorio che aderiscono al Progetto con cui da oltre 10 anni Confindustria Varese mira a portare la cultura d’impresa tra i ragazzi;

Latuaideadimpresa: verranno premiati i primi 3 progetti classificati alla fase provinciale del concorso indetto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese con i Sistemi Formativi Confindustria e rivolto agli studenti degli ultimi 3 anni delle scuole superiori della provincia che sono chiamati a formulare idee d’impresa, redatte in un business plan e raccontate in un video.

L’appuntamento è aperto anche alla partecipazione della stampa. Per partecipare i giornalisti possono confermare la propria presenza a: comunicazione@confindustriavarese.it. Per partecipare è necessario iscriversi online.

L’evento viene realizzato con la collaborazione dei partner: AMCA ELEVATORI SRL, EUTHALIA SRL, G & G PAGLINI SPA, RANDSTAD, TD GROUP SRL e FONDAZIONE PIATTI. Sarà possibile seguire l’evento anche tramite la diretta streaming sul canale YouTube di Confindustria Varese, a cui si potrà accedere anche dalla home page di www.confindustriavarese.it.