Ambulatori e assistenza domiciliare, a Carnago Fausto Benzi presenta le sue idee per il sociale

Fausto Benzi, candidato del centrodestra a Carnago, ha presentato le idee di “Cambiamo insieme Carnago e Rovate” sul tema del sociale, in un incontro con l’onorevole di Fdi Mascaretti, Sarah Carlini responsabile dipartimento Difesa per Fratelli d’Italia provincia di Varese, il sindacato Ugl, con il coordinamento del candidato consigliere Luca De Grandi.

«Se ci sarà dato dai cittadini il privilegio di governare Carnago e Rovate opereremo per ampliare notevolmente gli attuali servizi e collaboreremo attivamente con le associazioni del terzo settore di volontariato, intervenendo concretamente sul servizio di trasporto a disabili e agli anziani allettati» ha spiegato Benzi. «Questo servizio verrà ulteriormente migliorato grazie all’utilizzo di nuovi ambulatori comunali di medicina di prossimità del territorio con specialisti in convenzione servizio sanitario, diminuendo i km percorsi si guadagna tempo per gli operatori specializzati , che potranno effettuare più servizi con mezzi di trasporto per disabili motori, come già ricordato Ai Cattani in altro incontro dedicato che ha già visto le relazioni del Prof. Novali Claudio e la relazione preziosa della Dott.ssa Mariangela Buttiglieri responsabile dipartimento welfare regione Lombardia per Fratelli d’Italia».

«L’obiettivo sarà quello di favorire l’autonomia personale dell’utente nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione e allo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione. L’assistenza domiciliare sarà svolta da operatori con specifica formazione a livello domiciliare o in strutture tutelari. Questo aumento di servizi – sostiene Benzi – non avrà impatto sui capitoli di bilancio comunale grazie ad una possibilità finora poco considerata riguarda i fondi mutualistici integrativi che, a costi limitati e con adeguate agevolazioni pubbliche, possono aiutare a offrire una base di sostenibilità finanziaria al welfare di domani. Tema delicato e complesso, ma che dovremo affrontare con passione ed energia, anche con la prossima partecipazione ai bandi europei e di fondazioni bancarie del territorio, per incrementare, la qualità e il livello dei servizi comunali d’assistenza al cittadino che potrà decidere per la propria dichiarazione dei redditi di donare 5 x 1000 per le attività sociali del proprio Comune di Carnago».

C’è poi l’idea di stipulare convenzione a seguito di bando per i centri di assistenza fiscale per una serie di servizi, compreso il progetto Porto Franco con cui «il comune si impegna a dare degli spazi per studenti di famiglie con vulnerabilità economica» (da verificare concretamente con caaf)

Altra idea: offrire un centro di aiuto gratuito per lo studio, rivolto agli studenti delle medie elementari e superiori, con l’aiuto di volontari. E ancora un servizio gratuito di «preselezione incontro domanda offerta di badanti del territorio comunale e di babysitter per i genitori che svolgano un attività lavorativa».