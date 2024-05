Arriva il nuovo portone per la galleria del San Gottardo. Treni a pieno regime da settembre

Il tunnel di base del San Gottardo, pesantemente danneggiato dall’incidente avvenuto lo scorso anno, tornerà al pieno servizio a settembre 2024: la previsione è stata confermata dalle Ferrovie Federali Svizzere. Da quella data partirà anche il cadenzamento semiorario dei treni passeggeri, un treno ogni mezz’ora nel tunnel che è fondamentale soprattutto per il traffico merci Alptransit.

I lavori di ripristino nella galleria di base del San Gottardo procedono come previsto: in particolare è in fase di installazione presso la stazione multifunzionale di Faido il nuovo portone di cambio binario, che era rimasto danneggiato dal deragliamento). La sostituzione è una tappa fondamentale nella riparazione del tunnel.

Date le sue dimensioni, a fine aprile l’introduzione in galleria del portone realizzato su misura è avvenuta scomponendolo in diverse parti, che vengono ora assemblate e installate in circa sei settimane. Nel suo stato definitivo, il portone di cambio binario ha una larghezza di circa quattro metri e un’altezza di circa sette metri. Dopo l’installazione, verrà montato e testato in loco il comando elettromeccanico e idraulico.

Dall’inizio dei lavori di ripristino nell’ottobre 2023, sono stati completamente rinnovati sette chilometri di binario, sostituendo le rotaie, oltre a 20mila blocchi delle traverse e lo strato di calcestruzzo in cui esse sono poste. Nella stazione multifunzionale di Faido sono stati sostituiti anche i due scambi ad alta velocità e gli azionamenti.

I prossimi passi comprendono il ripristino delle attrezzature tecnologiche ferroviarie, il completamento degli impianti della galleria, fra cui l’illuminazione e i sensori antincendio, e il loro collaudo e approvazione. L’intera galleria, compresi i cunicoli trasversali, verrà pulita utilizzando un treno di cantiere per l’aspirazione e l’asportazione delle polveri fini. Prima che la galleria di base del San Gottardo possa essere rimessa in esercizio a pieno regime, saranno necessarie corse di prova e test approfonditi.

Ripristino completo e cadenza semioraria a settembre 2024

Le FFS confermano la previsione di piena rimessa in servizio della galleria di base del San Gottardo a settembre 2024, con il ripristino della cadenza semioraria integrale nel traffico a lunga percorrenza fra la Svizzera tedesca e il Ticino. Inoltre, da questa data riprenderanno a circolare i treni diretti dalla Svizzera per Bologna e Genova, così come l’Eurocity Basilea-Lucerna-Milano e il treno trinazionale Francoforte-Zurigo-Milano.