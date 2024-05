Castellanza, Aemme avvisa: “Attenzione a come utilizzate il sacco giallo”

Giovedì 2 maggio ha preso il via sul territorio di Castellanza la prima raccolta “porta a porta” dei rifiuti da parte di AEMME Linea Ambiente, subentrata al vecchio gestore dal 1° maggio.

Dalla prima raccolta effettuata è emerso che tanti cittadini hanno compreso come differenziare correttamente, mentre ve ne sono altri che, purtroppo, nel sacco giallo della plastica hanno conferito materiali estranei a quelli contemplati.

«Come già sottolineato durante la campagna di comunicazione e ribadito anche durante gli incontri pubblici e sui volantini distribuiti, la novità più importante riguarda proprio il sacco giallo, che d’ora in poi dovrà essere utilizzato solo per gli imballaggi in plastica e per i pezzi di polistirolo (in modeste quantità). “No” tassativo, invece, alle lattine e alle scatolette in alluminio, che dovranno essere conferite insieme vetro, nel mastello di colore verde. “No” tassativo anche a qualsiasi altro tipo di rifiuto – spiega Aemme Linea Ambiente -. Quando vengono esposti sacchi o contenitori contenenti materiali “non conformi”, ossia diversi da quelli indicati, i nostri operatori sono obbligati a lasciare a terra i rifiuti, contrassegnando il sacco/bidone con l’adesivo giallo che segnala la non conformità del contenuto: un monito, questo, affinché il cittadino ritiri quanto ha esposto, differenzi correttamente e riesponga poi i rifiuti nel modo corretto».

Sul sito di AEMME Linea Ambiente, nella sezione dedicata al Comune di Castellanza, è presente una guida di rapida consultazione che aiuta i cittadini a differenziare bene (https://www.aemmelineaambiente.it/comuni-affiliati/castellanza/manuale-e-calendari).

Per qualsiasi necessità di chiarimento, così come per segnalare eventuali disservizi, è attivo anche il Numero Verde 800/19.63.63.