Cena di gala Sos Malnate, sempre un appuntamento speciale

È un appuntamento imperdibile per tutta Malnate e la comunità Malnatese. Anche quest’anno la cena di gala di Sos Malnate – arrivata alla 33esima edizione – non ha deluso le aspettative, con volontari, dipendenti e amici dell’associazione che si sono ritrovati – venerdì 10 maggio – per una serata speciale alla Cascina Diodona.

Un appuntamento particolare in casa Sos perché il primo dopo il cambio di vertice, con Massimo Desiante che ha lasciato la presidenza a Massimo Pedrazzini, al proprio esordio in pubblico nel nuovo ruolo. La serata, che ha visto in regia il direttore Marco Sarti e Franco Francescotto, ha quindi accolto amici dell’associazione ma anche istituzioni con tre canidati sindaco presenti – la sindaca uscente Irene Bellifemine, Paola Casina e Sandro Damiani – ma anche i consiglieri regionali Emanele Monti e Giuseppe Licata e anche la deputata Maria Chiara Gadda.