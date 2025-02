Il Rotary Club Insubriae a sostegno del servizio doposcuola all’oratorio di Malnate

Venerdì 28 febbraio alle 18.30 si terrà l’inaugurazione del doposcuola “I-CARE” di Malnate (e dei progetti collegati anche al rinnovato Oratorio etc). Si tratta di una realizzazione concreta messa in atto con il diretto intervento del Rotary Club Insubriae – Malnate (che ha finanziato materiale didattico), che sarà presente con il proprio gonfalone.

«Questo intervento diretto sul territorio d’elezione – spiegano dal Rotary malnatese – si inserisce nel quadro del nostro progetto complessivo Working Poor: il Rotary Club Insubriae – Malnate interviene con un’attenzione reale alla crescita educativa e culturale, secondo i precisi obiettivi del Rotary mondiale. Il Rotary International, infatti, pone tra le sue linee-guida l’obiettivo generale di “rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazione e l’educazione, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabetizzazione tra gli adulti. Il Rotary finanzia l’educazione attraverso donazioni, borse di studio e progetti di service in tutto il mondo».

In questo senso, il RC Insubriae Malnate sostiene il Doposcuola I CARE Malnate: un’alleanza educativa per prevenire la dispersione scolastica, favorire, incrementare e qualificare il sostegno a studio e svolgimento dei compiti scolastici, per favorire i loro percorsi di crescita i giovani di famiglie disagiate.

Alle 19.00 ci sarà un aperitivo negli spazi del dopo-scuola (via San Francesco) e dalle ore 20 è possibile partecipare alla cena con un’offerta richiesta di 25 euro.