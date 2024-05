Come Gavirate è diventata città: in vendita il libro che racconta la storia

È in vendita presso la Biblioteca Comunale, Via De Ambrosis a Gavirate il libro che ripercorre l’iter procedurale seguito per ottenere titolo di città.

La scorsa settimana, in sala consiliare, alla presenza del sindaco Silvana Alberio, il funzionario responsabile del comune Maria Carla Scarfò, e la professoressa Federica Lucchini, storica e appassionata conoscitrice del paese, hanno raccontato le fasi della procedura e la relazione sottoposta prima al consiglio comunale, poi al Prefetto e infine al Ministro dell’Interno per l’inoltro al Presidente della Repubblica.

Il costo del libro è di 5 euro.