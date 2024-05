Comunicati stampa: come scriverli e perché

Quando si parla di comunicato stampa si fa riferimento a un testo predisposto da un ufficio stampa al fine di informare i terzi di un determinato evento, una novità oppure un cambiamento che interessa una determinata organizzazione, pubblica o privata che sia.

Il comunicato stampa, diversamente da altri metodi di comunicazione, ha lo scopo di veicolare una determinata notizia in modo ufficiale attraverso diversi canali di comunicazione ad esempio stampa, tv, radio, internet e così via.

In altre parole, l’invio comunicati stampa non può lasciare spazio a dubbi in merito alla veridicità delle informazioni in esso contenute.

Come scrivere un comunicato stampa?

Per scrivere un comunicato stampa è necessario seguire alcuni step:

definire il target : il pubblico target dei comunicati stampa sono quelli finali, ma anche i giornalisti. Capita infatti spesso che i professionisti decidano di rielaborare nel loro stile il testo fornito, pertanto è cruciale comunicare in modo semplice e chiaro, ma al contempo professionale;

: il pubblico target dei comunicati stampa sono quelli finali, ma anche i giornalisti. Capita infatti spesso che i professionisti decidano di rielaborare nel loro stile il testo fornito, pertanto è cruciale comunicare in modo semplice e chiaro, ma al contempo professionale; scegliere il titolo : il titolo del comunicato stampa deve essere breve e conciso. È preferibile inserire la keyword, perché potrebbe essere pubblicato anche sulle testate online, e quindi è necessario favorire la visibilità sui motori di ricerca. Ad ogni modo, è essenziale che il titolo faccia comprendere il contenuto del comunicato, e sia privo di punti interrogativi e giri di parole;

: il titolo del comunicato stampa deve essere breve e conciso. È preferibile inserire la keyword, perché potrebbe essere pubblicato anche sulle testate online, e quindi è necessario favorire la visibilità sui motori di ricerca. Ad ogni modo, è essenziale che il titolo faccia comprendere il contenuto del comunicato, e sia privo di punti interrogativi e giri di parole; puntare sul lead : l’attacco del comunicato stampa, chiamato “lead”, non dovrebbe superare le quattro righe e le trenta parole. In questo spazio deve essere concentrata la notizia, poiché i giornalisti spesso si basano solo su questo spazio per decidere se pubblicate il comunicato o meno;

: l’attacco del comunicato stampa, chiamato “lead”, non dovrebbe superare le quattro righe e le trenta parole. In questo spazio deve essere concentrata la notizia, poiché i giornalisti spesso si basano solo su questo spazio per decidere se pubblicate il comunicato o meno; rispettare la regola delle 5 W : nel comunicato bisogna rispondere alle 5 domande fondamentali: Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? Non bisogna rispettare un ordine, ma puntare sull’informazione più rilevante, ed eventualmente escludere le domande che potrebbero risultare superflue per la specifica notizia;

: nel comunicato bisogna rispondere alle 5 domande fondamentali: Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? Non bisogna rispettare un ordine, ma puntare sull’informazione più rilevante, ed eventualmente escludere le domande che potrebbero risultare superflue per la specifica notizia; scrivere un corpo breve : nel corpo è necessario inserire i dettagli più importanti della notizia, dividendo il testo in paragrafi. Questi ultimi, dovrebbero seguire un ordine di importanza. È bene ricordare, inoltre, che un comunicato stampa non è la trascrizione di un discorso, pertanto è meglio evitare il virgolettato;

: nel corpo è necessario inserire i dettagli più importanti della notizia, dividendo il testo in paragrafi. Questi ultimi, dovrebbero seguire un ordine di importanza. È bene ricordare, inoltre, che un comunicato stampa non è la trascrizione di un discorso, pertanto è meglio evitare il virgolettato; inserire i recapiti alla fine: un comunicato stampa va chiuso con una descrizione dell’azienda e i contatti: i numeri di telefono, il sito web, l’e-mail ed eventualmente anche gli account social.

Perché è importante a livello aziendale il comunicato stampa?

I comunicati stampa, oggi più che mai, sono importanti per le aziende, enti, personaggi pubblici, associazioni, partiti politici ecc. perché permettono di comunicare la propria attività e le novità che riguardano da vicino il proprio lavoro.

Attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa, infatti, non è possibile solo pubblicare informazioni ma anche fornire eventuali modifiche o precisazioni riguardo ad altre notizie già diffuse ma non ufficiali. Si tratta, quindi, di uno strumento che ormai gioca un ruolo sempre più importante a livello aziendale e non solo.

Con riferimento alla realtà aziendale, i comunicati stampa spesso sono usati per creare una notizia che possa raccontare cosa fa in concreto l’azienda e perché dovrebbe essere importante per i giornalisti riportare tale notizia ai propri lettori, oppure, per lanciare prodotti, sponsorizzare eventi e molto altro ancora.