Coop to Coop: da Provaglio d’Iseo a Sarnico per la terza tappa della Via delle Sorelle

Spiace lasciare a metà il cammino, ma è solo un arrivederci a settembre quando riprenderemo da Sarnico per arrivare a Bergamo.

Tre giorni sono il tempo perfetto per sentire il legame che il cammino sa generare tra le persone anche quando non si conoscono. Tre giorni è anche un periodo in cui il proprio corpo inizia a capire che sta cambiando qualcosa e che quella fatica che mette in moto muscoli e tanto altro ha una ragione e non è solo una forma di stress fisico.

La tappa di oggi l’abbiamo dovuta allungare di quattro chilometri perché Villa San Giuseppe si trova fuori dal tracciato. Ventidue chilometri per arrivare sul lago d’Iseo passando da Provaglio.

La terza tappa della Via delle Sorelle offre un’esperienza coinvolgente che abbraccia la natura e la storia. Il percorso inizia nel suggestivo Monastero di San Pietro in Lamosa, un luogo intriso di spiritualità e arte millenaria. Da qui, ci si addentra nella Riserva delle Torbiere del Sebino, dove si può passeggiare tra paesaggi mozzafiato e una variegata fauna selvatica.

Attraversando i caratteristici borghi di Corte Franca, Adro e Capriolo, si scoprono tesori architettonici e religiosi, come la Chiesa di Santa Maria in Favento ad Adro e il Monastero delle Suore delle Orsoline a Capriolo. Lungo il percorso, il fiume Oglio accompagna i viaggiatori, offrendo scorci panoramici e momenti di tranquillità.

Il culmine di questa tappa è il Lago d’Iseo. Questa è una Tappa dell’Acqua, un’occasione unica per esplorare la bellezza e la biodiversità del territorio circostante.

Sul sito Visitlakeiseo si legge una breve introduzione al paese “Racchiuso tra il Lago d’Iseo e la Val Calepio, Sarnico si trova al confine sud-ovest del lago, dove il fiume Oglio ne accoglie le acque. Le ariose piazze, il lungolago, i negozi, le moderne strutture turistiche e le bellezze artistiche e naturalistiche circostanti, ne fanno una piacevole località di soggiorno”.

Noi possiamo scoprire e vivere solo poco di queste opportunità perché il nostro traghetto ci aspetta per navigare fino a Iseo e da lì, una volta recuperate le auto, tornare a casa.

Arrivederci Via delle sorelle.