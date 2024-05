Domenica 5 maggio torna a Castello Cabiaglio il Mercato del Giusto iNperfetto

Domenica 5 maggio torna il Mercato del Giusto iNperfetto a Castello Cabiaglio, edizione “Ecofesta di maggio” all’insegna della primavera e della sostenibilità.

Una giornata dedicata alla musica e al piacere di stare insieme tra generazioni: si parte dal mattino col laboratorio “Musicantis” condotto dall’artista Aurora Tomasoni, un momento di creatività per i più piccini (0-4 anni) accompagnati da almeno un adulto, necessaria prenotazione al 3481725426.

Seguono letture per l’infanzia in piazza della chiesa di Sant’Appiano a cura del progetto pedagogico La Tana Piripù, bambini in ascolto e grandi a curiosare tra gli stand degli espositori che come sempre animano i vicoli del borgo, tra artigianato di qualità, prodotti contadini a km zero e associazioni del territorio. Dalle 12 apre lo stand gastronomico a cura dell’ass. Matrioska in collaborazione con la Stoviglioteca Terre di Lago, piatti e posate lavabili per ridurre al minimo la produzione di rifiuti per tutto l’arco della festa. Menù panzerotti caserecci, tagliere di formaggi fattoria Rancina e piatto primavera orzo con ortiche, tutto cucinato con cura e passione.

Dal primo pomeriggio ripartono i laboratori musicali, special guest il maestro Kassoum Diarra dal Burkina Faso per uno stage di tamburo Djembe livello principianti, necessaria iscrizione al 3470128759 – Dino; laboratorio “Musicantis” con Aurora fascia 4-6 anni e una super Caccia al Tesoro Sonora per le vie di Cabiaglio organizzata dall’ associazione Matrioska dalle ore 15.

Ma la giornata non finisce qui, si chiude in danza con Dj Mambo Fortissimo e il suo Swing Tropical Party – Beltane Wibes con musiche dal mondo dalle 17 e aperitivo in piazza della chiesa di Sant’Appiano, celebrando la primavera sulle note del più amato dj della provincia. Per saperne di più: pagina Facebook del Mercato del Giusto iNperfetto