Elezioni a Casciago, Mirko Reto presenta la sua squadra

Sala piena al ristorante L’Olivo di Casciago per la prima presentazione della lista “Casciago in testa”, l’unica presente alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno.

A fare gli onori di casa il sindaco uscente e candidato al secondo mandato Mirko Reto: «Per me è un onore e un piacere essere ancora qui e rappresentare un paese come Casciago, per me il più bello della provincia e non solo – ha detto Reto -. Il nostro avversario è il quorum, dobbiamo fare in modo che i cittadini vadano a votare per evitare il commissariamento, che limiterebbe moltissimo i progetti dell’amministrazione limitando il lavoro. Andare al voto è la cosa più importante e faremo in modo di spiegarlo a tutti».

«La squadra è quella che vince. Abbiamo avuto nei 5 anni passati un team valido, coeso, nonostante i tanti problemi affrontati – ha proseguito Reto -: il Covid, le guerre e gli aumenti di costi. Vogliamo proseguire nel cammino con una lista nuova, ricca di conferme importanti e novità altrettanto rilevanti, una squadra di altissimo livello, fatta di giovanissimi e meno giovani, con 6 donne e 6 uomini, persone che hanno creduto nel nostro progetto e nella nostra squadra».

La parola è passata poi ad ogni candidato consigliere (Alberto Gaggioni, Giacomo Baroni, Caterina Cantoreggi, Daniele, Pravettoni, Mario Persicone, Giuditta Speroni i sei confermati, Pier Giuseppe Rovellotti, Claudio Testa, Cristina Pisoni, Margherita Taborelli, Eugenia Raso e Giovanna Favero i sei nuovi): ognuno si è presentato chi con un piglio da “politico” navigato, chi con un po’ di comprensibile timidezza dell’esordio, raccontando esperienze fatte e progetti futuri, racchiusi a punti in una brochure che in sintesi elenca le cose fatte e quelle progettate.

Tra i temi toccati da Reto i conti pubblici senza tasse aumentate e senza mutui accesi nonostante i tanti investimenti messi in campo, i contenziosi chiusi, la sicurezza, il sociale, la cultura, le scuole, i trasporti con la proposta di un bus navetta innovativo a dimensioni ridotte che porti gli utenti nei punti chiave del paese.

Reto ha spiegato anche le ragioni del nome della lista, con la dedica a Roberto Maroni (applaudito) e l’assenza dei loghi dei partiti politici. Poi aperitivo per tutti i (tanti) presenti e l’appuntamento ai prossimi incontri: