Elezioni a Vizzola Ticino, Nerviani vuole il bis e dovrà vedersela con la leghista Peruzzotti

Sarà una sfida a due, ancora una volta, quella per la poltrona di sindaco a Vizzola Ticino dove si contrapporranno il sindaco uscente Roberto Nerviani, sindaco uscente vincitore cinque anni fa con oltre il 70% delle preferenze con la lista Cambiare in Comune, e Marta Peruzzotti consigliera comunale in questo mandato e candidata della Lega.

Peruzzotti, subentrata ad Elena Carraro che cinque anni fa sfidò Nerviani e oggi è sindaca di Lonate Pozzolo, parte come underdog in questa sfida nel comune del sedime aeroportuale di Malpensa che, però, si affaccia anche sul Ticino e conta meno di 600 abitanti. Conosciuta come Nicole, ha 30 anni e un lavoro da manager della produzione in una azienda tessile che produce capi per l’ambito equestre.

Nerviani ha dalla sua la tassazione locale ai minimi e la nomea di sindaco anti-degrado per la sua battaglia contro i nudisti lungo le sponde del fiume azzurro di sua competenza.