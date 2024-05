Era atteso al rifugio ma non si è visto, giovane escursionista di Varese ritrovato sano e salvo lungo il Cammino Celeste

Un giovane escursionista della provincia di Varese, classe 1995, è stato ritrovato sano e salvo dopo l’allarme lanciato per la sua scomparsa lungo il Cammino Celeste in Friuli Venezia Giulia. La stazione di soccorso alpino e speleologico di Udine è stata attivata ieri sera, tra le 19 e le 20:30, su segnalazione del gestore del rifugio Pian dei Ciclamini, dove l’escursionista era atteso per le 17.

Preoccupato per l’assenza del giovane e senza sue notizie, il rifugista ha dato l’allarme, temendo potesse essere incappato in difficoltà lungo il percorso, noto per alcuni precedenti incidenti, anche mortali. Quattro soccorritori, supportati da un elicottero della Protezione Civile, hanno rapidamente raggiunto il campo base per avviare la perlustrazione dall’alto, accelerata dall’imminente arrivo di una perturbazione meteorologica.

Fortunatamente, l’escursionista è stato trovato nel rifugio ANA Montaperta, dove aveva deciso di fermarsi a dormire insieme a un altro camminatore, anch’esso da solo. I due avevano tentato di comunicare il cambio di programma al gestore del rifugio originario, ma problemi di rete telefonica avevano impedito la comunicazione.