Esercitazione congiunta alla discarica regionale di Gorla Maggiore

Lo scorso 6 maggio sono state realizzate rilevazioni aerofotogrammetriche e una esercitazione congiunta presso la Discarica Regionale di Gorla Maggiore, con la collaborazione dell’Ente Gestore.

Gli obiettivi generali dell’attività, a cui hanno partecipato tecnici dell’Arpa afferenti a diverse strutture, sono stati la rilevazione di un ampio set di dati di osservazione della terra acquisiti da diverse piattaforme (satellite, droni, elicottero), la predisposizione e il successivo confronto degli elaborati cartografici ottenibili dai diversi strumenti/tecniche di rilievo e la valutazione delle differenti accuratezze ottenibili.

L’attività di rilievo congiunto (svolta in parallelo da tecnici della Direzione Tecnica –UO Centro Regionale di Earth Observation e del Dipartimento di Varese-Como), si è configurata inoltre come occasione di esercitazione e formazione. L’area della discarica, di interesse per la sua estensione (circa 25 ettari) e per la variabilità delle morfologie presenti, è stata rilevata nella sua totalità con diversi droni multirotori in uso presso l’Agenzia, dotati sia di camere ottiche (RGB) che di sensore LIDAR.

Inoltre, con il qualificato intervento della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese, nella stessa mattinata sono stati effettuati ulteriori scatti fotografici da un elicottero della linea AW169. L’impiego del mezzo aereo per l’effettuazione di rilievi in situazioni di emergenza a tutela della pubblica incolumità – già sperimentato in due distinte occasioni nell’ultimo biennio – rientra negli ambiti della collaborazione con il Corpo.

La Guardia di Finanza, infatti, concorre nell’azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali, anche attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche. I dati raccolti durante l’esercitazione saranno utilizzati anche per le sessioni di formazione e approfondimento sull’uso operativo dei droni con le altre Agenzie del SNPA, in programma la prossima settimana.