Estasi bergamasca: l’Atalanta vince l’Europa League 

Il 22 maggio sarà per sempre una giornata di festa a Bergamo. In una serata magica, a Dublino, l’Atalanta ha battuto 3-0 il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League e per la prima volta nella storia alza una coppa europea. (Foto Facebook – UEFA Europa League)

Un trionfo meritato per i ragazzi di Gianpiero Gasperini che hanno giocato una partita perfetta, annichilito una squadra che poche settimane fa ha vinto le Bundesliga tedesca e che non perdeva da 50 gare in tutte le competizioni.

Per i nerazzurri un’ottima prestazione di squadra ma a brillare più degli altri non può che essere l’anglo-nigeriano Ademola Lookman che ha siglato una tripletta da vero campione con tre reti tanto belle quanto importanti e che resteranno per sempre nella memoria della città di Bergamo.

E proprio a Bergamo è scattata la festa, che andrà avanti a lungo – giustamente – per celebrare un traguardo storico che va a premiare la programmazione del club. La famiglia Percassi da anni sta costruendo, passo dopo passo, una società capace di crescere ogni anno di più, diventando un modello vituoso del panorama nazionale ei internazionale, e che nei prossimi anni proverà a mettere in bacheca – che prima di stasera contava solo una Coppa Italia – altri risultati di prestigio in patria e nel Mondo.

E la vittoria della Dea in Europa League ha un’importante ricaduta anche per tutto il calcio italiano: nella stagione 2024-2025, infatti, saranno 6 le squadre del Belpaese ai nastri di partenza della Champions League.