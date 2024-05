Eugenio in Via di Gioia: cinque date nelle piazze d’Italia

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono entrati nel roster di Magellano Concerti e sono pronti al loro ritorno live con 5 date che non sono un tour ma, come raccontano loro, sono «un concerto unico. Cinque volte diverso. Un insieme di momenti irripetibili creati in relazione al luogo, alle persone, agli imprevisti, alla vita. Le canzoni riarrangiate per l’occasione assumono nuove vesti o si riempiono di significato con il coinvolgimento del pubblico. In pratica come stare in una piazza tra scienziati, cuochi, studenti, ballerini con un impianto per amplificare le emozioni di tutti».

5 concerti in cui non mancheranno sudore, strobo, limonate nostalgiche e gintonic annacquati, giochi, buona compagnia e profumo di mare, cibi locali, bevande dissetanti e canzoni a squarciagola, momenti di relax, verde pubblico e tiramisù caserecci.

Queste le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

Venerdì 14 giugno – Oltre Festival – Parco delle Caserme Rosse – Bologna

Venerdì 21 giugno – Xonoria Festival – NUoVO – Cuneo

Martedì 23 luglio – Suoni di marca – Treviso

Giovedì 25 luglio – Downtown Music Festival – Piazza Sisto IV – Savona

Lunedì 29 luglio – Castello Sforzesco – Milano

Gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA, oltre agli ultimi singoli usciti “Portami”, “Lentiggini” e “Stormi”, porteranno sul palco le canzoni che li hanno accompagnati in questi oltre 10 anni di concerti, incontri e racconti che, dopo essersi sedimentati, possono ora germogliare e tornare nuovamente ad essere musica suonata su un palco.