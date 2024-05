Forza Italia a Samarate celebra l’orgoglio della “ricostituzione”

Forza Italia a Samarate punta a vincere al primo turno e a contare nel centrodestra.

“Sappiamo che la ricostituzione di FI a Samarate è questione di pochi mesi, grazie all’iniziativa di Simone Longhini e Pino Coluccelli” ha riconosciuto Marco Bonacina. Che ha parlato di “ricostituzione della nostra bella città”, evidenziando il rilancio dell’azione amministrativa del centrodestra, e sottolineando la necessità di una centralità del consiglio e delle commissioni per una sana discussione.

In ogni caso: si riparte da un centrodestra unito. “Abbiamo voluto e ottenuto la ricostituzione del centrodestra in pressoché tutti i Comuni”, ha detto Simone Longhini, segretario provinciale, portando il suo saluto alla squadra azzurra a Samarate. “Abbiamo davvero una bella squadra, con molti giovani e molte donne. L’obbiettivo nostro è vincere al primo turno”, auspicio rilanciato più volte (anche dagli ospiti della Lega).

Nelle file di Forza Italia manca Luca Macchi, allontanatosi dal partito insieme ad Alessandra Cariglino e ora candidato con Samarate al Centro. E a lui è rivolto un passaggio polemico di Pino Coluccelli: “Qualcuno è incazzato nero perché abbiamo ricostituito Forza Italia, perché senza di noi il centrodestra avrebbe preso 8-10% in meno. Cinque anni fa prendemmo il 13%, c’era una lista civica ma io dico che era merito nostro. Quella lista civica non conta un cavolo”.

Tra i temi messo in evidenza ci sono stati la proposta del bonus per la famiglia, le politiche sociali, espressione giovanile. È ancora la posizione sulla Variante 341: “L’intervento è strategico per Samarate, nessuno ha proposto alternative, il sacrificio è doloroso ma necessario e serve un intervento per migliorare il progetto e per usare al meglio le compensazioni” ha detto l’assessore uscente Luciano Pozzi.