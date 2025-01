Un grande 2024 per il Museo Agusta di Cascina Costa. “Da noi sempre il massimo impegno”

È entusiasta oltre ogni previsione, il presidente di Fondazione Museo Agusta Gianluigi Marasi, per i traguardi che il Museo ha raggiunto negli ultimi dodici mesi.

Anzi: in realtà dieci. Proprio come quest’anno, anche nel 2024 il Museo ha infatti optato per la chiusura invernale nei mesi di gennaio e febbraio, in virtù di un risparmio energetico oltre che economico.

Da marzo a dicembre 2024 gli ingressi al Museo sono stati oltre 5000, un numero importante, soprattutto in considerazione dell’apertura museale solo nei weekend e i pomeriggi di martedì e mercoledì.

Rinsaldato molto anche il rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, che sempre più vengono con interesse a visitare il Museo, luogo di stupore e meraviglia per i più piccoli, ma soprattutto luogo di conoscenza e di approfondimento sulla tecnologia e l’impresa per gli istituti superiori e le università.

Ultima in ordine di tempo, poche settimane prima della chiusura, la visita della scuola dell’infanzia di Samarate con oltre 50 bambini felicissimi di poter salire sui giganti del cielo del Museo.

Sono molte, inoltre, le numerose classi di istituti superiori, di scuole professionali e università che ogni anno fanno richiesta di visite guidate anche molto tecniche, che si svolgono con l’accompagnamento dei volontari del Museo, tutti ex lavoratori e professionisti del campo elicotteristico e motocicistico, il più grande valore aggiunto e vero punto di forza del Museo, come testimoniano le moltissime recensioni positive presenti su Google e Facebook.

«È chiaro che rispetto a realtà sempre aperte il nostro Museo soffre l’apertura ridotta, che però ci tengo a precisare è il massimo che possiamo permetterci avendo una struttura interamente gestita da volontari. Ci dispiace molto di non poter esaudire sempre la grandissima richiesta di visite guidate anche in agosto, da sempre per noi un mese di chiusura. Ma devo davvero ringraziare tutti i volontari del Museo perché in molte occasioni è stato chiesto loro uno sforzo per gestire aperture straordinarie per gruppi numerosi o scolaresche, per le quali è prevista la possibilità di richiederle anche in giorni in cui il Museo è chiuso, e non si sono mai tirati indietro».

Il rispetto e la valorizzazione della cultura d’impresa permeano anche le attività più divulgative di Fondazione Museo Agusta. Nel 2024 si sono svolte ben quattro conferenze con presentazione di libri: alcune legate a elicotteri o anniversari di prodotti costruiti in Agusta, altre legate ai temi aeronautici come quella del volume di Massimo Dominelli sul SF-260 un aereo senza tempo edito per LuckyPlane.

Sono molte, infine, le sorprese che attenderanno i visitatori alla riapertura di marzo. Per rendere la visita ancora più smart, la App di Realtà Aumentata sarà implementata di nuovi contenuti anche nel corso del 2025.

La visibilità del Museo sui social è molto cresciuta negli ultimi anni, anche in relazione alle partnership a cui il Museo ha aderito, prima fra tutte quella del Mulm, il Museo più lungo del Mondo e la Rete MIVA.

Due realtà che sono oggi un punto di riferimento per il turismo industriale e che mostrano un forte appeal per un pubblico in cerca di un turismo slow e di un modo nuovo di vivere la cultura e il tempo libero.

La promozione della cultura d’impresa e del turismo industriale sono un focus per il Museo, nella convinzione che la scoperta di luoghi meno affollati e della storia locale di imprese che hanno contribuito all’identità culturale ed economica del territorio siano un vero plus dell’offerta culturale e turistica per il futuro prossimo.