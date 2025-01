Camion “aggancia” un albero, interviene la Protezione Civile per liberarlo

Curioso incidente a Cascina Costa, frazione di Samarate: un camion in transito in via Yeovil ha “agganciato” un albero a bordo strada, rimanendo bloccato sulla strada che collega l’area dello stabilimento Leonardo.

È accaduto nella mattina di lunedì 13 gennaio. Sul posto sono arrivati i Genieri Lombardia, gruppo comunale di Protezione Civile, che ha messo mano al taglio dell’albero (il taglio di piante cadute, del resto, è un intervento “classico” per il gruppo dei Genieri).

Il mezzo pesante è stato “liberato” a metà mattina.

Nel weekend i Genieri sono stati impegnati per ore (fino al cuore della notte tra sabato e domenica) per la fuga di gas lungo la Statale tra Verghera e Samarate.