Il piano delle asfaltature a Samarate: ecco le vie interessate

«Finalmente si torna ad asfaltare nel Comune di Samarate».

Lo annuncia Alessandra Cariglino, assessora ai lavori pubblici. Cariglino ricorda che già «a dicembre la giunta comunale ha approvato il progetto che prevede l’asfaltature» e che ora si va alla fase operativa.

Quali sono le vie interessate?

Eccole: via Padre Daniele, via Monteberico rotatoria Cascina Elisa (innesto via Del Noce), via della Novella laterale civico 71, via Diaz laterale fino a via della Novella, attraversamento rialzato Via Milano incrocio Via Lazzaretto.E ancora via Verdi tratto all’incrocio con via Marconi, via Palazzo, via della Fornace

«A breve verranno aggiudicati e affidati i lavori così da iniziare con le asfaltature entro la primavera. Nel frattempo, a seguito dell’approvazione del Bilancio e del Piano Triennale delle opere pubbliche che prevede ben 400 mila euro per le asfaltature, l’assessorato ai lavori pubblici si è attivato con l’ufficio per procedere con l’incarico del nuovo progetto che interesserà diverse strade su tutto il territorio, dando priorità alle situazioni più critiche».

«I prossimi saranno mesi di avvio di importanti lavori. A giugno partiranno anche i lavori del secondo tratto della pista ciclabile di viale Europa. E nel mese di agosto si eseguirà la manutenzione del tratto di via Monteberico da rotatoria ponte verso Vanzaghello a quella del cimitero di san Macario».

«Gli interventi necessari di manutenzione – sottolinea Cariglino – sono davvero tanti e l’amministrazione in questi mesi ha dovuto valutare e individuare le priorità di intervento. Come Assessore ho richiesto una particolare attenzione agli uffici in riferimento alla sistemazione della Piazza Mantegazza a San Macario, da troppo tempo dimenticata, con un intervento di sistemazione e sostituzione dei sanpietrini ammalorati. Intervento che auspico possa essere realizzato nel più breve tempo possibile. Sarà comunque mia intenzione reperire anche i fondi per la sistemazione della pavimentazione in Piazza Italia».

«Con gli Uffici stiamo valutando anche soluzioni di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strada con interventi definitivi di ripristino delle buche che purtroppo vista la mancata manutenzione delle strade negli ultimi cinque anni stanno creando diversi problemi sulla rete stradale. Perciò, a poco meno di un anno dall’insediamento, non senza difficoltà, questa amministrazione, la giunta e l’assessorato, oltre a seguire in modo assiduo le opere del PNRR e la palestra, ha approvato i progetti relativi alle asfaltature delle strade e si è attivata per far ripartire le manutenzioni che da troppo tempo erano state dimenticate. Pur comprendendo le lamentele di una parte dei cittadini, vorrei rassicurare che il mio impegno e di tutta l’amministrazione per migliorare le strade e il patrimonio pubblico è tra i primi obiettivi».