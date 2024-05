Gabriele Sottocasa è il candidato a Cassano Valcuvia per Movimento Libero

Gabriele Sottocasa è l’esponente del Movimento Libero, candidato sindaco di Cassano Valcuvia. Nato e residente a Varese, 49 anni, commerciante, il candidato è appoggiato dalla lista “Cassano Valcuvia Alternativo”.

«Movimento Libero punta principalmente a rinnovare le amministrazioni comunali pensando già alle future regionali. Obiettivo principale di questo è inserire nelle amministrazioni attuali gente giovane e capace, col pensiero rivolto al benessere della popolazione e ad uno sviluppo tecnologico delle sue strutture», sottolinea Sottocasa nella sua presentazione. I componenti della lista sono Elisa Lunardi, Maria Folador, Patrizia Ciprian, Tommaso D’Agosta, Venezia Liguori, Giuseppe La Manna, Gaetana Randisi e Andrea Gasparini.

Sottocasa spiega di essersi candidato a Cassano Valcuvia anche per il legame che ha con il paese fin da giovane: «Fin da ragazzo, col mio motorino, amavo percorrere in lungo ed in largo tutta la Valcuvia facendo molte passeggiate negli splendidi boschi dei suoi paesi. È lì conobbi la mia prima fidanzatina. Proprio a Cassano Valcuvia, grazie alla mia socializzazione, instaurai parecchie amicizie durature nel tempo. Anche grazie a loro, mi rendo conto di quello che dovrebbe esserci, soprattutto per l’ordine e la sicurezza dei cittadini incrementando e favorendo uno sviluppo turistico». Inoltre, sottolinea la necessità di creare servizi e creare occasioni di incontro per le nuove generazioni: «Mi piacerebbe che potessero trovare più servizi e opportunità. Cassano Valcuvia è un paese bello e da amare, mi auguro resti così con sempre più giovani a viverlo».