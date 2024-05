I ragazzi della media di Leggiuno premiati ad Agrigento nel concorso internazionale dedicato a Pirandello

Venti alunne e alunni della classi I°D – I°E, dell’istituto comprensivo G. A. Frattini di Leggiuno hanno vinto il premio speciale del concorso internazionale “Uno nessuno centomila” di Luigi Pirandello.

I ragazzi, sotto la supervisione della docente Grazia Giansante, hanno realizzato un progetto che rappresenta, in modo originale e inedito, la novella drammatizzata “I galletti del bottajo” di Luigi Pirandello.

Una sorta di work in progress, sospeso fra realtà e fantasia, in cui la vicenda è resa attraverso la simulazione di un casting per uno spettacolo. Sono i provini, il momento in cui un attore si propone per diventare personaggio, a fornire l’occasione di raccontare gli eventi, riambientandoli direttamente sul palco del Teatro San Carlo di Leggiuno, il paese in cui si trova la scuola.

La docente Giansante spiega come è nata l’idea di Leggiuno Productions “I galletti del bottajo: «La lettura di Pirandello è sempre profondamente e straordinariamente attuale. Non c’è nulla nei personaggi pirandelliani che non sia ancora riscontrabile nell’umanità stessa: la sorpresa, la gioia, la paura del giudizio, il sospetto e soprattutto la teatralità. Leggere Pirandello, in una parola, significa sorprendersi, sorprendersi in particolare per l’auto-agnizione che ne consegue, quasi in una forma di autoanalisi che regala la grandezza di scoprirsi simili nelle paure e nelle contraddizioni. La novella che abbiamo scelto di rappresentare è “I galletti del bottajo”, che tratta l’inganno di una moglie esasperata dai danni del marito. Quello che li ha colpiti maggiormente è stato riscontrare l’autenticità dei personaggi, nonostante ognuno nasconda qualcosa, e quanto sembrassero rapiti dalla realtà e trasportati in una scena miracolosamente verosimile.