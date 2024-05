Il finale del Cammino del Salento, con l’abbraccio tra Adriatico e Ionio

L’ultima tappa del Cammino del Salento percorso da tre amici gallaratesi: da Marina Serra si arriva a Santa Maria di Leuca, il punto dove si uniscono le acque di Adriatico e Tirreno

Galleria fotografica Cammino del Salento: da Marina Serra a Santa Maria di Leuca 4 di 20

Dopo una bella colazione a base dei prodotti del B&B Il rifugio dei Lavaturi di Adelaide e Sergio decidiamo, su consiglio di quest’ultimo, di effettuare una piccola modifica del cammino originale.

Una volta usciti dal nucleo abitato di Marina Serra ci inerpichiamo sul sentiero per immetterci sulla strada litoranea, camminando con il mare a vista sulla nostra sinistra.

Ridiscendiamo verso il mare in prossimità di Marina di Novaglie per fare una piccola pausa con il nostro (ahimè) ultimo “caffè leccese”.

Dopo un breve tratto percorso sulla scogliera, ci ricongiungiamo con la litoranea per poter ammirare la frazione Ciolo, con il suo famoso ponte da cui alcuni “temerari” osano tuffarsi nelle acque cristalline del fiordo sottostante.

Da qui in poi una lunghissima salita fino a che iniziamo a scorgere il faro di Santa Maria di Leuca, il punto in cui si uniscono il mar Adriatico e il mar Ionio.

Breve discesa verso il lungomare e dopo la meritata pausa pranzo ritiriamo l’attestato che certifica l’avvenuto cammino.

Infine l’ultima ascesa lungo i 296 gradini della doppia scalinata che costeggia la cascata artificiale con cui termina l’acquedotto pugliese, che ci porta al piazzale del santuario e meta finale del nostro cammino: de finibus terrae!

Km previsti: 21

Km percorsi: 21

Finisce così questa nuova avventura in questa terra meravigliosa, in cui abbiamo incontrato bellissimi posti quasi sconosciuti, bellissime persone sempre disponibili ed orgogliosamente fiere della loro storia e della lingua grica e gustato cibi squisiti (pasticciotti, rustici e caffè leccese per citarne alcuni).

Un particolare ringraziamento a Federica, organizzatrice e persona di riferimento del cammino: sempre disponibile per l’assistenza a distanza e grazie anche per il gradito omaggio.

Km totali previsti:135

Km torali percorsi:151