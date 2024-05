Il giovane atleta di karate Riccardo Monti ospite dell’istituto Einaudi di Varese

Gli studenti dell’istituto Einaudi di Varese hanno incontrato Riccardo Monti, giovane karatèka.

«Una storia di straordinaria resilienza – ha commentato il rappresentante degli studenti Andès Garofalo – Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le esperienze di Riccardo, un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già raggiunto traguardi notevoli nel mondo del karate».

L’incontro di Riccardo con il karatè avviene all’età di 4 anni. Insieme al fratello, nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto un impressionante palmarès: oltre 90 medaglie e più di 10 trofei. La sua dedizione e il suo impegno costante lo hanno portato ad allenarsi con alcuni dei più grandi nomi del karate mondiale, tra cui Luigi Busà, attuale campione olimpico della disciplina. Busà, che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 battendo la leggenda Rafael Aghayev, ha osservato e guidato Riccardo nel suo percorso sportivo, offrendo preziosi consigli e supporto.

Durante l’incontro a scuola, Riccardo ha condiviso con gli studenti le sfide affrontate e superate nel corso degli anni, sottolineando l’importanza della resilienza e della perseveranza. Ha raccontato come il karate non sia solo una disciplina sportiva, ma anche una scuola di vita che insegna valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la capacità di affrontare le avversità.

Gli studenti dell’IPC Einaudi hanno ascoltato con grande attenzione e partecipazione, ponendo numerose domande a Riccardo, che ha risposto con disponibilità. Ha parlato delle sue esperienze di allenamento, degli incontri con grandi campioni come Busà, e dei sacrifici necessari per raggiungere il successo nello sport.

L’incontro si è concluso con un caloroso applauso e un momento di condivisione, durante il quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a Riccardo per scattare foto e chiedere autografi. L’evento ha lasciato un segno profondo nei giovani partecipanti, ispirandoli a perseguire i propri sogni con determinazione e coraggio.

«L’IPC Einaudi di Varese ha così offerto un’importante occasione di crescita personale e formativa, dimostrando ancora una volta l’importanza di eventi che promuovono i valori dello sport e della resilienza tra i giovani. Riccardo Monti, con la sua storia e il suo esempio, ha saputo trasmettere un messaggio di speranza e motivazione che sicuramente resterà impresso nella memoria degli studenti» ha commentato Andrès Garofalo.