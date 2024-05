Il lago esonda, preoccupazioni anche per la sezione di Varese della Lega Navale

L’esondazione del lago di Varese alla Schiranna rischia di compromettere seriamente anche l’attività della vela della sezione varesina della Lega Navale.

Presente sul nostro lago dal 1964, situata prima dell’espansione della Canottieri sul terreno oggi occupato dalla nuova palestra, la sezione vela, collocata temporaneamente all’interno dello spazio Cral ex Aermacchi, è in attesa da anni di una collocazione definitiva.

«Siamo molto preoccupati per questa straordinaria esondazione che ha raggiunto per la seconda volta in un mese i nostri magazzini inondando le attrezzature elettriche e le vele, che sono fatte per navigare non per passare lungo tempo in acqua, sopratutto se piegate dentro le sacche e per le nostre barche un paio delle quali temiamo siamo state danneggiate in maniera irreparabile – spiega Massimo Zuffi, neo presidente della sezione – Il rischio è che non siano più recuperabili, con grave danno per una piccola sezione come la nostra che vive grazie alla passione dei soci che sostengono l’attività offrendo il proprio tempo libero e le risorse per la gestione. Inoltre temiamo che, cessato il maltempo, il ritiro del lago possa erodere parte dello spazio, già oggi insufficiente, a nostra disposizione».

L’ attività sportiva e sociale che generalmente inizia a marzo, quest’anno di fatto, non è ancora iniziata: le prime tre regate sociali sono state cancellate, il corso vela per principianti è stato rinviato a data da destinarsi e i soci temono anche che il prossimo appuntamento di NavighAMO, un ’esperienza in barca dedicata ai ragazzi con fragilità prevista per il 28 maggio, debba anch’essa essere cancellata a causa dell’inagibilità dello spazio barche.

«Un vero peccato – prosegue Zuffi – Le attività sociali e di interesse pubblico sono tra le “mission” della Lega Navale Italiana alla quale apparteniamo e, nel nostro piccolo, siamo orgogliosi di organizzare questi appuntamenti, dando un contributo crediamo utile alla comunità varesina».

Domenica prossima, intanto, ci sarà la premiazione e la mostra dei lavori del concorso per le scuole medie“Come tutelare i nostri laghi e i nostri mari”. La premiazione è fissata per le ore 15:00 di domenica 19 maggio 2024 presso la sede in Via Canottieri, 21 a Schiranna di Varese.