Il vecchio scuolabus entra nella polemica elettorale a Gavirate. Il sindaco : “talmente vecchio da non aver passato la revisione”

Lo scuolabus entra nella polemica preelettorale. La segnalazione social di un candidato della Lista Vivere Gavirate, che riprende il mezzo abbandonato sollevando perplessità sui motivi della scelta dell’amministrazione, fa arrabbiare il sindaco Silvana Alberio.

Il candidato aveva commentato: «devo informarvi dell’incuria dell’amministrazione comunale nei confronti del nostro scuolabus, un bene che appartiene a tutti noi. È triste vedere come questo importante strumento educativo venga abbandonato e trascurato».

Il sindaco replica: «Questa risorsa essenziale – spiega – è stata dismessa in quanto vetusta, talmente vetusta da non aver passato la revisione e i costi che sarebbero derivati nel volerlo rimettere in strada sarebbero stati troppo elevati. Ora credo che ognuno di noi possa solo immaginare che un mezzo che trasporta persone siano essi bambini, adulti o anziani debba avere i requisiti di sicurezza che il codice della strada richiede….».

E sul servizio Alberio spiega: «Il servizio di scuolabus non è stato assolutamente soppresso. Anche quest’anno siamo usciti con le iscrizioni e il servizio, regolarmente appaltato, non è partito semplicemente perché non ci sono state iscrizioni anzi, a onor del vero, ci sono stati solo 3 iscritti. Forse per le famiglie non è più un servizio utile, si deduce.

Sempre per dare notizie utili : è stata fatta un’asta (anzi due ), per vendere “la risorsa” ma i partecipanti alla fine hanno rinunciato perché troppo costoso rimetterla in strada.

Quindi alla fine, capiamo che la campagna elettorale incombe e che solo ora si vedono cose che in dieci anni non si sono viste.

Bisognerebbe essere capaci di essere meno “attenti”a ciò che secondo i novelli candidati altri non hanno fatto o peggio hanno sbagliato per farci invece sapere cosa vorrebbero fare (se eletti) a patto che le proposte fatte non siano già state realizzate da chi ha già governato».